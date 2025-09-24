Fado project da Amalia Rodrigues a Dulce Pontes
Lisa MANOSPERTI voce
Domenico LOPEZ chitarra
Leonardo DI GIOIA fisarmonica
Mike ZONNO contrabbasso
Roberto PETRUZZELLI legge PESSOA
Immagini di Michele DAMIANI
Alcuni brani resi celebri dalla regina del Fado Amalia RODRIGUES e da altri interpreti della musica portoghese si incontrano con la poesia di.
Nuovo appuntamento con il Festival Musicale del Mediterraneo con il "Concerto al buio" di Dona Rosa, cantante non vedente di fado portoghese, e Raul Abreu dal Portogallo: un'opportunità unica di vivere la musica in modo profondo e coinvolgente!
Amalia Rodrigues: The Spirit of Fado - 6 ottobre 1999: la regina del fado, Amalia Rodrigues, muore a 79 anni nella sua casa di Lisbona.
100 years of Amália Rodrigues, the artist who took "fado" from Portugal to the world - Amália Rodrigues is known as "the Queen of Fado" and has reached from the most humble to the big cosmopolitan people.