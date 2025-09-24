Fabrizio Cristofaro resta in Forza Italia Pellegrino | Segnale di crescita e fiducia nel partito

Cataniatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Cristofaro, già coordinatore della IV municipalità, ha deciso di proseguire il suo percorso politico all’interno di Forza Italia. Una scelta maturata dopo un confronto con il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, Riccardo Pellegrino, che ha accolto con soddisfazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fabrizio - cristofaro

Fabrizio Cristofaro resta in Forza Italia, Pellegrino: Segnale di crescita e fiducia nel partito.

Cerca Video su questo argomento: Fabrizio Cristofaro Resta Forza