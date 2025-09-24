Fabrizio Bianchi a capo della divisione italiana di Schroeders
Fabrizio Bianchi è il nuovo head of Italy di Schroeders, l’asset manager britannico presente nel Belpaese da 30 anni. Bianchi, prima dell’approdo in Schroders nel 2016 ha avuto esperienze in Generali Investments e Fidelity International che gli hanno permesso di consolidare la conoscenza del settore finanziario. Riconosciuto per la capacità di interpretare le esigenze della clientela italiana e internazionale, nel nuovo ruolo guiderà il team commerciale italiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: fabrizio - bianchi
Cambio ai vertici di Schroders. Fabrizio Bianchi è il nuovo head of Italy a partire dal primo ottobre 2025. https://www.investiremag.it/investire/2025/09/22/news/schroders-bianchi-nuovo-head-of-italy/ #schroders #fabriziobianchi #investiremag - facebook.com Vai su Facebook
Schroders: Fabrizio Bianchi nuovo Head of Italy • Il manager è entrato nella società di gestione inglese nel 2016 e da allora ha ricoperto posizioni di rilievo all’interno del team guidato da Luca Tenani - X Vai su X
Fabrizio Bianchi a capo della divisione italiana di Schroeders; Guardia di Finanza di Ancona: avvicendamento al comando del reparto operativo aeronavale. Ecco il percorso di Corrado Bianchi; Frosinone, cambio al vertice della Squadra Mobile.