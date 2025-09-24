Fabrizio Bianchi a capo della divisione italiana di Schroeders

Fabrizio Bianchi è il nuovo head of Italy di Schroeders, l’asset manager britannico presente nel Belpaese da 30 anni. Bianchi, prima dell’approdo in Schroders nel 2016 ha avuto esperienze in Generali Investments e Fidelity International che gli hanno permesso di consolidare la conoscenza del settore finanziario. Riconosciuto per la capacità di interpretare le esigenze della clientela italiana e internazionale, nel nuovo ruolo guiderà il team commerciale italiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it