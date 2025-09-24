Fabriano casa delle residenze Una stagione di prosa con 10 titoli

Nuova stagione di prosa per il Teatro Gentile di Fabriano, organizzata da Comune e amat. Tra i dieci spettacoli previsti tre sono residenze di riallestimento, a conferma di una città ideale per la creazione artistica. Si inizia proprio con una residenza, ‘Iliade. Il gioco degli dèi’ con Alessio Boni e Antonella Attili (15 ottobre). Il Quadrivio, formato da Roberto Aldorasi, Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, riscrive l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre. In elegante equilibrio tra leggerezza e profondità Geppy Gleijeses il 14 novembre porta in scena ‘L’importanza di chiamarsi Ernesto’ di Wilde, cogliendo con acuta sensibilità l’ironia sottile e il meccanismo infallibile della ‘commedia perfetta’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano "casa" delle residenze. Una stagione di prosa con 10 titoli

