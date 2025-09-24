Fabio Di Napoli | Verde è un riferimento per tutti il Mondiale con l’Italia U20 è una grande occasione anche se voleva dare una mano alla Juve Vi presento l’acquisto dell’Under 15 Capristo – ESCLUSIVA
di Nicolò Corradino Fabio Di Napoli, agente della BDN Management, ha parlato in esclusiva di alcuni dei suoi assistiti: tutte le dichiarazioni. Dalla gioia per la convocazione di Francesco Verde, difensore della Juve Primavera classe 2007, al Mondiale U20 con l’ Italia passando per la presentazione del nuovo arrivato Capristo, classe 2011 della Juventus Under 15. Di questo e di tanto altro, ha parlato con Fabio Di Napoli che segue questi giocatori con la BDN Management e Marco Sommella. Partiamo dalla notizia più bella: la convocazione di Verde con l’Italia U20 al Mondiale. Nonostante il recente infortunio hanno deciso di contare su di lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
