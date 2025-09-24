Fabio Di Napoli | Verde è un riferimento per tutti il Mondiale con l’Italia U20 è una grande occasione anche se voleva dare una mano alla Juve Vi presento l’acquisto dell’Under 15 Capristo – ESCLUSIVA

Juventusnews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Nicolò Corradino Fabio Di Napoli, agente della BDN Management, ha parlato in esclusiva di alcuni dei suoi assistiti: tutte le dichiarazioni. Dalla gioia per la convocazione di Francesco Verde, difensore della Juve Primavera classe 2007, al Mondiale U20 con l’ Italia passando per la presentazione del nuovo arrivato Capristo, classe 2011 della Juventus Under 15. Di questo e di tanto altro, ha parlato con Fabio Di Napoli che segue questi giocatori con la  BDN Management e Marco Sommella. Partiamo dalla notizia più bella: la convocazione di Verde con l’Italia U20 al Mondiale. Nonostante il recente infortunio hanno deciso di contare su di lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

fabio di napoli verde 232 un riferimento per tutti il mondiale con l8217italia u20 232 una grande occasione anche se voleva dare una mano alla juve vi presento l8217acquisto dell8217under 15 capristo 8211 esclusiva

© Juventusnews24.com - Fabio Di Napoli: «Verde è un riferimento per tutti, il Mondiale con l’Italia U20 è una grande occasione anche se voleva dare una mano alla Juve. Vi presento l’acquisto dell’Under 15 Capristo» – ESCLUSIVA

In questa notizia si parla di: fabio - napoli

Juventus: Fabio Miretti bersaglio del Napoli

“Mi sono ca**to addosso”: la scossa di terremoto a Napoli ripresa in diretta da Fabio Brescia

Napoli, vicino l’accordo con la Juventus per Fabio Miretti

Cerca Video su questo argomento: Fabio Napoli Verde 232