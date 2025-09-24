Fabio Concato parla del suo tumore | come sta

Dopo un mese dalla diagnosi di tumore, Fabio Concato ha lasciato alcune parole su Instagram per informare i fan delle proprie condizioni di salute. Malgrado il periodo difficile, il cantante si è dichiarato determinato a guarire e deciso ad affrontare le cure necessarie. Non è mancato l'affetto dei follower, che in queste settimane hanno inviato numerosi messaggi. La diagnosi di tumore, stando a quanto rivelato nei mesi scorsi, sarebbe arrivata a giugno. A luglio, poi, Concato era stato costretto a interrompere il tour Altro di me per dei non precisati problemi di salute. Solo ad agosto l'artista aveva deciso di condividere la terribile notizia con i suoi fan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

