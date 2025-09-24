Fabio Concato parla del suo tumore | come sta
Dopo un mese dalla diagnosi di tumore, Fabio Concato ha lasciato alcune parole su Instagram per informare i fan delle proprie condizioni di salute. Malgrado il periodo difficile, il cantante si è dichiarato determinato a guarire e deciso ad affrontare le cure necessarie. Non è mancato l'affetto dei follower, che in queste settimane hanno inviato numerosi messaggi. La diagnosi di tumore, stando a quanto rivelato nei mesi scorsi, sarebbe arrivata a giugno. A luglio, poi, Concato era stato costretto a interrompere il tour Altro di me per dei non precisati problemi di salute. Solo ad agosto l'artista aveva deciso di condividere la terribile notizia con i suoi fan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: fabio - concato
Fabio Concato annulla concerti: la sua lotta contro il tumore
Sere d’estate, all’Arena San Sebastiano giovedì 17 luglio arriva Fabio Concato
Fabio Concato in concerto all’Arena San Sebastiano per “Sere d’estate”
Fabio Concato, tra magia e poesia incanta il Rendano di Cosenza -------> https://bit.ly/3Dq0UCI - facebook.com Vai su Facebook
#FabioConcato in concerto - 31/08/25 Evento annullato - #MarradiFI, Piazza Scalelle - Ingresso libero - X Vai su X
Fabio Concato comincia il suo 2025 dalla Sicilia: show per Capitale della cultura prima di andare a Roma; Fabio Concato, le canzoni in scaletta del suo tour 2025; Fabio Concato ha un tumore, l'annuncio del cantautore per spiegare i concerti annullati: Sono tranquillo.
Fabio Concato parla del suo tumore: come sta - Il cantautore italiano ha parlato della propria malattia e si è detto determinato a guarire ... Riporta ilgiornale.it
Fabio Concato, la battaglia contro il tumore: il cantante parla per la prima volta - Fabio Concato rompe il silenzio sul tumore e ringrazia i fan: "Il desiderio di guarire è sempre più determinato". Lo riporta donnaglamour.it