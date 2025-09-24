Il Pallone d’Oro del 2006 è stato superato dalla leggenda italiana: ecco le parole di un suo vecchio allenatore Fabio Cannavaro è uno dei più forti calciatori italiani di sempre. Non solo capitano dell’Italia Campione del Mondo nel 2006, ma anche un difensore esemplare, che ha fatto scuola per posizionamento e tecnica difensiva. Insomma, un punto di riferimento per tanti giovani calciatori. E soprattutto è l’ultimo Pallone d’Oro italiano, nonché l’ultimo difensore ad aver alzato il trofeo, dopo la strabiliante cavalcata in Coppa del Mondo, con prestazioni clamorose. In quell’edizione era impossibile saltarlo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Fabio Cannavaro sorpassato: la leggenda in Italia non è lui