Fabio Cannavaro sorpassato | la leggenda in Italia non è lui

Tvplay.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pallone d’Oro del 2006 è stato superato dalla leggenda italiana: ecco le parole di un suo vecchio allenatore Fabio Cannavaro è uno dei più forti calciatori italiani di sempre. Non solo capitano dell’Italia Campione del Mondo nel 2006, ma anche un difensore esemplare, che ha fatto scuola per posizionamento e tecnica difensiva. Insomma, un punto di riferimento per tanti giovani calciatori. E soprattutto è l’ultimo Pallone d’Oro italiano, nonché l’ultimo difensore ad aver alzato il trofeo, dopo la strabiliante cavalcata in Coppa del Mondo, con prestazioni clamorose. In quell’edizione era impossibile saltarlo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

fabio cannavaro sorpassato la leggenda in italia non 232 lui

© Tvplay.it - Fabio Cannavaro sorpassato: la leggenda in Italia non è lui

In questa notizia si parla di: fabio - cannavaro

Fabio Cannavaro sorpassato: la leggenda in Italia non è lui.

Cerca Video su questo argomento: Fabio Cannavaro Sorpassato Leggenda