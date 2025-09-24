Fa tappa a Ravenna Francesca Albanese | la relatrice Onu per la Palestina incontrerà sindaco e portuali

Nella giornata di venerdì farà tappa a Ravenna la relatrice Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese. La giurista e funzionaria delle Nazioni Unite arriva in città in un momento molto delicato. Tra il caso degli armamenti bloccati nel porto di Ravenna e l'attacco alla Global Sumud. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

