Ex monastero di Santa Clara | dopo 5 anni di stop riprendono i lavori di recupero
Pavia, 24 settembre 2025 – Dopo cinque anni di stop, riprendono i lavori per il recupero dell’ex monastero di Santa Clara, che ospiterà la nuova sede della biblioteca Bonetta. Da ieri fino al 2 2 luglio prossimo è stato istituito un divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in tre stalli di via Langosco e due di via Foscolo per consentire alla ditta appaltatrice di allestire il cantiere. Sarà la società Cividini di Dalmine a occuparsi del nuovo lotto per un importo di due milioni e 790mila euro. L’appalto, inserito nel “Piano per le città“, prevede un intervento di riqualificazione del complesso monumentale poi diventato caserma Calchi, per la creazione di un polo culturale, commerciale e terziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
