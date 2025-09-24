‘Evoluzione Automotive Bergamo EABG’ – Il 27 settembre prima edizione del meeting dedicato al futuro dell’autoriparazione

Un evento gratuito e unico nel suo genere, un’occasione di crescita e aggiornamento per gli autoriparatori meccatronici, che punta a diventare un appuntamento annuale di riferimento per il settore. È quello in programma sabato 27 settembre, dalle ore 8,30 alle 12,30, presso l’ Auditorium Calegari della sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta 12, con il debutto della prima edizione di ‘Evoluzione Automotive Bergamo (EABG)’, promosso dai Consiglieri Meccatronici dell’Area Servizi di Confartigianato Imprese Bergamo. Il convegno, dal titolo ‘L’Autoriparatore del Futuro: tra innovazione, gestione e sicurezza’, nasce con l’obiettivo di stimolare crescita, riflessione e confronto tra gli operatori del settore, puntando sull’aggiornamento professionale e sul senso di appartenenza a una rete che guarda con decisione al futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

