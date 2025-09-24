Eventi a Fontana la rassegna che trasforma i Giardini dell’Acqua Paola al Gianicolo in un salotto all’aperto
Settembre porta con sé una nuova occasione per vivere Roma attraverso la musica, il teatro e l'arte. Ai Giardini dell'Acqua Paola, uno degli angoli più affascinanti del Gianicolo, torna la quarta edizione della rassegna " Eventi a Fontana ", un appuntamento che unisce spettacolo e cultura in una delle cornici più suggestive della Capitale. La rassegna, organizzata dall'Associazione culturale Il Posto delle Fragole con la direzione artistica di Gabriele Manili, propone un programma ricco di spettacoli, concerti, incontri e conferenze a ingresso gratuito.
