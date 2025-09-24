eventi 24 settembre

Arezzo - Alle 18 con ingresso libero alla Casa dell'energia di via Leoni, Ecologico Festival 2025. La serata si chiuderà con un DJ set ed aperitivo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Arezzo-Vis Pesaro (sabato 06 settembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Capolista senza Chiosa, diverse assenze per Stellone

Arezzo-Guidonia Montecelio (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Il 5 settembre Giovanni Donzelli ad Arezzo con i candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale

24 settembre ore 18:00 – Casa dell’Energia, Arezzo “Sostenibilità e investimenti: un viaggio tra economia e natura” Un appuntamento speciale dell’- per scoprire come economia e natura possano crescere insieme in e - facebook.com Vai su Facebook

Allenamenti e impegni ufficiali della S.S. Arezzo (20 settembre-29 settembre) Giorni e orari https://shorturl.at/kZhwx #SempreSoloForzArezzo #CuoreAmaranto - X Vai su X

Sport in tv oggi (mercoledì 24 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, mercoledì 24 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Tokyo e WTA di Pechino, il ... Lo riporta oasport.it

24 settembre, dalla Toscana all’Umbria: gli eventi speciali dell’autunno - Ecco la guida in giro per il Belpaese che suggerisce mete, eventi e appuntamenti particolari tra sport, cultura e meraviglie naturali ... Come scrive lanazione.it