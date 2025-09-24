Evasione fiscale in calo | -21 miliardi grazie alla fattura elettronica

Un’inversione di tendenza significativa nella lotta all’ evasione fiscale. È quanto emerso dall’audizione di Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale di Bankitalia, che ha illustrato i dati aggiornati sull’anagrafe tributaria. Rispetto al 2017, l’evasione in Italia ha subito una netta contrazione, scendendo a 97 miliardi di euro con una riduzione di 25 miliardi. Il miglioramento non riguarda solo il valore assoluto: cala anche la propensione all’evasione, che è calata di quasi 6 punti percentuali, passando dal 21% del 2017 all’attuale 15,1%. Un segnale che le misure messe in campo iniziano a produrre i primi effetti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

