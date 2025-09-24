Evasione fiscale in calo | -21 miliardi grazie alla fattura elettronica
Un’inversione di tendenza significativa nella lotta all’ evasione fiscale. È quanto emerso dall’audizione di Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale di Bankitalia, che ha illustrato i dati aggiornati sull’anagrafe tributaria. Rispetto al 2017, l’evasione in Italia ha subito una netta contrazione, scendendo a 97 miliardi di euro con una riduzione di 25 miliardi. Il miglioramento non riguarda solo il valore assoluto: cala anche la propensione all’evasione, che è calata di quasi 6 punti percentuali, passando dal 21% del 2017 all’attuale 15,1%. Un segnale che le misure messe in campo iniziano a produrre i primi effetti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: evasione - fiscale
Napoli, evasione fiscale da oltre 2 milioni con i voli privati: scoperte 134 società
Evasione fiscale da 10 milioni di euro: arrestati due commercianti di auto di lusso
Evasione fiscale milionaria nel ristorante
Roma, evasione fiscale e sfruttamento alla prostituzione: nei guai il gestore di un night club https://ilfaroonline.it/2025/09/21/roma-evasione-fiscale-e-sfruttamento-alla-prostituzione-nei-guai-il-gestore-di-un-night-club/618527/?utm_source=dlvr.it&utm_medium - X Vai su X
Radio DolceMusica by ITR. . FROSINONE 19/09/2025 – FRODE PER 66 MLN DI EURO, UNA DENUNCIA E SEQUESTRI Scoperta una frode per oltre 66 milioni di euro finalizzata all’evasione fiscale mediante emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesi - facebook.com Vai su Facebook
Evasione fiscale in calo: -21 miliardi grazie alla fattura elettronica; Evasione fiscale, calo di 25 miliardi dal 2017: i dati della Banca d'Italia e la spinta della fatturazione elettronica; Evasione fiscale in calo, Bankitalia: dal 2017 recuperati 25 miliardi.
Evasione fiscale in calo: -21 miliardi grazie alla fattura elettronica - Secondo Bankitalia l’evasione fiscale in Italia cala a 72 miliardi, grazie anche a fatturazione elettronica e AI. Scrive quifinanza.it
Bankitalia, l’evasione fiscale cala di 25 mld in 5 anni - Dal 2017 al 2021 l’Italia ha registrato un calo dell’evasione fiscale da 25 mld di euro, secondo Banca d'Italia. Segnala fortuneita.com