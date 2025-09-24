Evasione fiscale dal 2017 è scesa di 25 miliardi secondo le analisi di Bankitalia

L'evasione fiscale sta seguendo una curva discendente e dal 2017 è calata di 25 miliardi, "sia in valore assoluto sia in termini percentuali". Lo ha riferito Giacomo Ricotti, capo del servizio Assistenza e consulenza fiscale di Bankitalia, nel corso di un'audizione presso la Commissione. 🔗 Leggi su Today.it

Bankitalia, cala evasione fiscale: -25 miliardi dal 2017 al 2021. I dati - Come ha riferito in un'audizione Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale, l'evasione "era 97 miliardi nel 2017 e ha subito una contrazione nell'ordine di 25 miliardi. Si legge su tg24.sky.it

Evasione fiscale, calo di 25 miliardi dal 2017: i dati della Banca d’Italia e la spinta della fatturazione elettronica - Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale della Banca d’Italia: «Anche in termini relativi, la propensione all’evasione è scesa di quasi 6 punti percentuali, dal 21% del 2017» ... Secondo corriere.it