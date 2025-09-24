Evasione da film di Raduano | chiesti 5 anni per l' agente penitenziario che favorì la fuga del boss
In merito alla “gravissima” evasione di Marco Raduano dal carcere di ‘Badu e Carros’ di Nuoro del 24 febbraio 2023, la Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ha chiesto condanne per gli imputati che avrebbero favorito la latitanza del boss di Vieste, oggi collaboratore di giustizia. Per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Evasione da film in Questura a Prato: pregiudicato sfugge al controllo, si toglie le manette e scappa
Era stato protagonista di un'evasione da film dalla questura di Prato. Il latitante cinese Jang Bobo, più volte condannato per spaccio di droga, è stato arrestato
