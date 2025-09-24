Evan Peters parla del suo possibile ritorno nei panni di Quicksilver nell’MCU

Metropolitanmagazine.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati sei anni dall’ultima apparizione di Evan Peters sul grande schermo nei panni di Quicksilver in un film degli X-Men, ma l’attore ha lasciato intendere che sarebbe pronto a riportare in pista il velocista Marvel. Dopo che i fan hanno conosciuto Pietro Maximoff, alias Quicksilver, nel fumetto The Uncanny X-Men #4, Evans ha portato Quicksilver sul grande schermo in X-Men: Giorni di un futuro passato del 2014, riprendendo il ruolo altre due volte fino a Dark Phoenix del 2019. Mentre il Marvel Cinematic Universe (MCU) continua ad espandersi, Peters ha riflettuto sul suo iconico ruolo sul grande schermo e su una speranzosa reunion con il mutante Magneto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

evan peters parla del suo possibile ritorno nei panni di quicksilver nell8217mcu

© Metropolitanmagazine.it - Evan Peters parla del suo possibile ritorno nei panni di Quicksilver nell’MCU

In questa notizia si parla di: evan - peters

Tron: Ares, Evan Peters e Gillian Anderson nelle nuove foto del film

Ritardo nella stagione 13 di American Horror Story: Evan Peters e Sarah Paulson criticano Ryan Murphy

Evan peters e sarah paulson anticipano novità intriganti su ahs 13

Quicksilver: Aaron Taylor-Johnson parla della condivisione del ruolo con Evan Peters; Aaron Taylor-Johnson riflette sul suo Quicksilver nel MCU e sulla versione di Evan Peters in WandaVision; Dahmer – Mostro: Evan Peters parla della difficoltà di interpretare Jeffrey Dahmer.

evan peters parla suoEvan Peters sul ritorno di Quicksilver nell'MCU: "Incrociamo le dita" - Men e ha riflettuto sul possibile ritorno del suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe, dopo il cameo in WandaVision e Agatha All Along. Lo riporta comingsoon.it

Aaron Taylor-Johnson riflette sul suo Quicksilver nel MCU e sulla versione di Evan Peters in WandaVision - In vista dell'uscita di Kraven il Cacciatore, l'attore riflette sulla sua versione di Quicksilver e sul ritorno del personaggio nell'universo Marvel. Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Evan Peters Parla Suo