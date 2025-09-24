Evan Peters parla del suo possibile ritorno nei panni di Quicksilver nell’MCU
Sono passati sei anni dall’ultima apparizione di Evan Peters sul grande schermo nei panni di Quicksilver in un film degli X-Men, ma l’attore ha lasciato intendere che sarebbe pronto a riportare in pista il velocista Marvel. Dopo che i fan hanno conosciuto Pietro Maximoff, alias Quicksilver, nel fumetto The Uncanny X-Men #4, Evans ha portato Quicksilver sul grande schermo in X-Men: Giorni di un futuro passato del 2014, riprendendo il ruolo altre due volte fino a Dark Phoenix del 2019. Mentre il Marvel Cinematic Universe (MCU) continua ad espandersi, Peters ha riflettuto sul suo iconico ruolo sul grande schermo e su una speranzosa reunion con il mutante Magneto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: evan - peters
Tron: Ares, Evan Peters e Gillian Anderson nelle nuove foto del film
Ritardo nella stagione 13 di American Horror Story: Evan Peters e Sarah Paulson criticano Ryan Murphy
Evan peters e sarah paulson anticipano novità intriganti su ahs 13
Il mondo di TRON incontra le luci di New York. Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson e il regista Joachim Rønning hanno visitato Edge per il tour stampa globale Tron: Ares. Non perdere TRON: Ares dal 9 Ottobre solo al cinema. - facebook.com Vai su Facebook
Sarah Paulson e Evan Peters riuniti per presentare agli #EMMYs - X Vai su X
Quicksilver: Aaron Taylor-Johnson parla della condivisione del ruolo con Evan Peters; Aaron Taylor-Johnson riflette sul suo Quicksilver nel MCU e sulla versione di Evan Peters in WandaVision; Dahmer – Mostro: Evan Peters parla della difficoltà di interpretare Jeffrey Dahmer.
Evan Peters sul ritorno di Quicksilver nell'MCU: "Incrociamo le dita" - Men e ha riflettuto sul possibile ritorno del suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe, dopo il cameo in WandaVision e Agatha All Along. Lo riporta comingsoon.it
Aaron Taylor-Johnson riflette sul suo Quicksilver nel MCU e sulla versione di Evan Peters in WandaVision - In vista dell'uscita di Kraven il Cacciatore, l'attore riflette sulla sua versione di Quicksilver e sul ritorno del personaggio nell'universo Marvel. Riporta movieplayer.it