Sono passati sei anni dall’ultima apparizione di Evan Peters sul grande schermo nei panni di Quicksilver in un film degli X-Men, ma l’attore ha lasciato intendere che sarebbe pronto a riportare in pista il velocista Marvel. Dopo che i fan hanno conosciuto Pietro Maximoff, alias Quicksilver, nel fumetto The Uncanny X-Men #4, Evans ha portato Quicksilver sul grande schermo in X-Men: Giorni di un futuro passato del 2014, riprendendo il ruolo altre due volte fino a Dark Phoenix del 2019. Mentre il Marvel Cinematic Universe (MCU) continua ad espandersi, Peters ha riflettuto sul suo iconico ruolo sul grande schermo e su una speranzosa reunion con il mutante Magneto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Evan Peters parla del suo possibile ritorno nei panni di Quicksilver nell'MCU