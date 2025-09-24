Eva Robin’s | Mi sono inventata ragazza anche per sfuggire alla povertà i regali degli uomini pagavano le bollette

La Stampa ha intervistato Eva Robin’s che ha attraversato i dorati Anni 80 sfiorando il porno, bazzicando cinema e tv, dominando le copertine, fino ad approdare al teatro, il suo vero amore da più di vent’anni. In Sardegna si tenne anche una famosa festa a casa di Paolo Villaggio. « Era l’82 o l’83, ci ero andata con una mia amica trans, Romina Cecconi, ma quando si sparse la voce che, a differenza di lei, non avevo compiuto la transizione, fui supplicata da Paolo di fare uno spogliarello: c’erano Bianca Jagger, Bulgari, Florinda Bolkan, io ero schiva e selvatica, ma non nel mostrare il mio corpo, e lo feci». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

