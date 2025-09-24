Eurovision 2026 consiglieri Rai Alessandro Di Majo Davide Di Pietro e Roberto Natale chiedono esclusione Italia se partecipa Israele | Diamo un segnale

Secondo Di Majo, Di Pietro e Natale, l'Italia deve assumere una posizione "coerente con la propria Costituzione e con il sentimento diffuso della cittadinanza" 3 consiglieri di amministrazione della Rai – Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale – hanno chiesto che l'Italia rinunci a partecipare all'Eurovision 2026 se parteciperà Israele.

Eurovision 2026: l’Italia boicotterà la competizione? Tre consiglieri RAI chiedono un segnale forte contro Israele

