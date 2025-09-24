Europei di baseball C’è un po’ di San Marino nell’Italia
Nell’Italia che viaggia imbattuta agli Europei di baseball c’è anche la presenza di tre giocatori che hanno appena vinto lo scudetto con la maglia del San Marino Baseball. Innanzitutto, Nathanael Batista, lead-off sammarinese che con gli Azzurri è a 27 in tre partite con tre punti battuti a casa. Nell’ultima gara, Batista è stato inserito come secondo nell’ordine di battuta dietro ad Angioi, avversario in finale con Parma. Poi due lanciatori come Luca Di Raffaele e Angelo Palumbo, entrambi impegnati per un inning nel match con la Grecia giocato a Novara. Una partita in cui il manager, Francisco Cervelli, ha utilizzato addirittura sette pitcher in sette inning per dare modo a tutti di mettersi in ritmo in vista delle prossime sfide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: europei - baseball
Calendario Europei baseball 2025: programma, orari, tv, streaming
Baseball, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23
Baseball: l’Italia cade contro la Germania nella prima partita agli Europei U23
Baseball, il tabellone dell’Italia agli Europei 2025: il 3° posto della Spagna cambia tutto - - X Vai su X
Sul Diamante di Novara continua il viaggio della nostra Nazionale di Baseball agli Europei 2025. Gli Azzurri di Francisco Cervelli dopo il 18 a 0 rifilato alla Svizzera liquida con un altrettanto perentorio 16 a 0 la Lituania e piazza così la seconda vittoria consec - facebook.com Vai su Facebook