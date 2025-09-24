Europei di baseball C’è un po’ di San Marino nell’Italia

Nell’Italia che viaggia imbattuta agli Europei di baseball c’è anche la presenza di tre giocatori che hanno appena vinto lo scudetto con la maglia del San Marino Baseball. Innanzitutto, Nathanael Batista, lead-off sammarinese che con gli Azzurri è a 27 in tre partite con tre punti battuti a casa. Nell’ultima gara, Batista è stato inserito come secondo nell’ordine di battuta dietro ad Angioi, avversario in finale con Parma. Poi due lanciatori come Luca Di Raffaele e Angelo Palumbo, entrambi impegnati per un inning nel match con la Grecia giocato a Novara. Una partita in cui il manager, Francisco Cervelli, ha utilizzato addirittura sette pitcher in sette inning per dare modo a tutti di mettersi in ritmo in vista delle prossime sfide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

