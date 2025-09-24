Europei all’Arechi lavori e divieto trasferte | il presidente Milan dal sindaco

Tempo di lettura: 2 minuti 103 i criteri che consentiranno, se soddisfatti, allo stadio Arechi di poter ospitare alcuni incontri di calcio degli “Europei del 2032”. Oggi il presidente della salernitana Maurizio Milan è stato ricevuto ancora una volta a palazzo di Citta dal sindaco Napoli, ottenendo l’impegno del Comune capoluogo a rispondere positivamente a indicazioni che vanno anche nella direzione di garantire accoglienza e accessibilità. Su questo tema il sindaco Napoli ha fatto riferimento alla presenza della metropolitana, dell’aeroporto di Salerno, al porto Marina d’Arechi e lo stesso presidente Milan ha ricordato che ci sono buone possibilità visto che l’intero quartiere dello stadio è interessato da una profonda rivoluzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

