Europei all’Arechi lavori e divieto trasferte | il presidente Milan dal sindaco
Tempo di lettura: 2 minuti 103 i criteri che consentiranno, se soddisfatti, allo stadio Arechi di poter ospitare alcuni incontri di calcio degli “Europei del 2032”. Oggi il presidente della salernitana Maurizio Milan è stato ricevuto ancora una volta a palazzo di Citta dal sindaco Napoli, ottenendo l’impegno del Comune capoluogo a rispondere positivamente a indicazioni che vanno anche nella direzione di garantire accoglienza e accessibilità. Su questo tema il sindaco Napoli ha fatto riferimento alla presenza della metropolitana, dell’aeroporto di Salerno, al porto Marina d’Arechi e lo stesso presidente Milan ha ricordato che ci sono buone possibilità visto che l’intero quartiere dello stadio è interessato da una profonda rivoluzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: europei - arechi
Presentato il nuovo stadio Arechi: "Pronti ad ospitare i Campionati Europei 2032"
Salernitana, nuovo stadio Arechi: investimento da 120 milioni e sogno Europei
De Luca finanzia l’Arechi, il Maradona resta a mani vuote: Napoli esclusa dagli Europei?
Europei 2032, Gravina: “La candidatura di Salerno e dell’Arechi dev’essere supportata” - facebook.com Vai su Facebook
Europei 2032, Gravina: “La candidatura di Salerno e dell’Arechi dev’essere supportata” https://salernonotizie.it/2025/09/15/europei-2032-gravina-la-candidatura-di-salerno-e-dellarechi-devessere-supportata… - X Vai su X
Il Guidobaldi si rifà il look per gli Europei U18, ma è corsa contro il tempo per terminare i lavori - Un altro milione di euro per proseguire nella riqualificazione dello stadio d’atletica “Raul Guidobaldi”. Segnala ilmessaggero.it