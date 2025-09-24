Europa League Roma passa a Nizza 1-2

22.57 Colpo della Roma sulla Promenade des Anglais. I giallorossi (in bianco) passano 1-2 a Nizza, al debutto nella fase campionato dell'Europa League. Iniziativa del Nizza,Mendy non trova la porta. Fronte Roma, attivo Dovbyk. Annullato per fuorigioco un gol di Mancini. Ripresa. Fuochi 'artificio giallorossi: Ndicka incorna in rete un calcio d'angolo di Pellegrini (52'), Mancini raddoppia in spaccata su ripartenza di Tsimikas (55'). Pisilli atterra Mendy, Moffi accorcia su rigore (77'). La Roma soffre ma porta a casa 3 punti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: europa - league

La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League

Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League

PAOK-Wolfsberger (Qualificazioni Europa League, 07-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

Europa League: Nizza-Roma1-2 Gaperini: buona la prima Domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima-giornata-roma-nizza-aston-villa-bologna-news- - facebook.com Vai su Facebook

Europa League, Italiano: "Aston Villa? Ora sarà un'altra storia" #SkySport #Bologna #SkyUEL #AstonVillaBologna - X Vai su X

La Roma passa il turno in Europa League? Quanti punti mancano e cosa serve per gli ottavi del torneo 2024/2025; Roma ai playoff di Europa League, si qualifica se... Le combinazioni; Europa League. La Roma vince 3-2 con il Porto e passa agli ottavi di finale. Doppietta di Dybala.

Europa League, Nizza-Roma 1-2: Ndicka e Mancini fanno sorridere Gasperini - Inizia nel migliore dei modi il cammino europeo della Roma di Gasperini che nella prima giornata di Europa League si è imposta 2- Da msn.com

Nizza-Roma, dove vederla (tv e streaming): formazioni ufficiali e orario della prima partita di Europa League - inizia il cammino delle 36 squadre impegnate nella competizione, che terminerà il 20 maggio con la finale ... Scrive ilmessaggero.it