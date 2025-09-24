Europa League | Roma di Gasperini vince a Nizza 1-2 Con i gol di Ndicka e Mancini Risultati e classifica
Prima vittoria in Europa League per la Roma di Gasperini. Che batte il Nizza (1-2) in trasferta grazie alle reti di due difensori, Ndicka e Mancini, e conquista i primi tre punti nella fase campionato della competizione continentale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Da ansa.it
