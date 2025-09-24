Europa League | Nizza-Roma 1-2
Milano, 24 set. (LaPresse) – Finisce con la vittoria della Roma la partita di Europa League contro il Nizza, battuto dai giallorossi per 2 gol a 1. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: europa - league
Europa League: Nizza-Roma1-2 Gaperini: buona la prima Domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima-giornata-roma-nizza-aston-villa-bologna-news-
Europa League, Italiano: "Aston Villa? Ora sarà un'altra storia" #SkySport #Bologna #SkyUEL #AstonVillaBologna
Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Scrive ansa.it
Europa League, Nizza-Roma 1-2: i gol arrivano dalla difesa con Ndicka e Mancini - Buona la prima per la squadra di Gasperini anche nel torneo europeo. Come scrive msn.com