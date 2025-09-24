Europa League | Nizza-Roma 1-2

24 set 2025

Milano, 24 set. (LaPresse) – Finisce con la vittoria della Roma la partita di Europa League contro il Nizza, battuto dai giallorossi per 2 gol a 1. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

europa league nizza roma 1 2

© Lapresse.it - Europa League: Nizza-Roma 1-2

europa league nizza romaRoma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Scrive ansa.it

europa league nizza romaEuropa League, Nizza-Roma 1-2: i gol arrivano dalla difesa con Ndicka e Mancini - Buona la prima per la squadra di Gasperini anche nel torneo europeo. Come scrive msn.com

