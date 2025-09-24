Europa League Nizza-Roma 1-2 | i gol arrivano dalla difesa con Ndicka e Mancini
(Adnkronos) – Buona la prima per la Roma di Gasperini anche in Europa League. I giallorossi, alla prima sfida della fase a campionato della competizione europea si impongono 2-1 a Nizza grazie ai gol dei difensori, Ndicka e Mancini e per la prima volta in stagione segna più di un gol in una gara.
