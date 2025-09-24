Europa League Nizza Roma 1-2 | i giallorossi trionfano con i gol dei difensori
Europa League, Nizza Roma 1-2: i giallorossi trionfano grazie ai gol dei difensori. Il racconto della partita La Roma di Gian Piero Gasperini, tecnico bergamasco approdato in estate sulla panchina giallorossa, conquista tre punti preziosi nella prima giornata della League Phase di Europa League. All’Allianz Riviera di Nizza finisce 1-2 contro i padroni di casa, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Europa League: Nizza-Roma1-2 Gaperini: buona la prima Domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima-giornata-roma-nizza-aston-villa-bologna-news- - facebook.com Vai su Facebook
#EuropaLeague: #NizzaRoma,0-0 dopo 45' Domani #AstonVillaBologna Segui la cronaca testuale su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima-giornata-roma-nizza-aston-villa-bologna-news-aggiornamenti - X Vai su X
Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Si legge su ansa.it
Roma, ok la prima in Europa, Nizza battuto - Finale sofferto dopo il rigore trasformato da Moffi, ma il fortino regge ... Lo riporta rainews.it