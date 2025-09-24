Europa League Nizza-Roma 1-2 | buona la prima per Gasperini

Nizza-Roma termina 1-2 per i giallorossi. La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto grazie alle reti di Evan NDicka (52?) e di Gianluca Mancini (55?). Al 77? i padroni di casa hanno accorciato le distanze su rigore con Terem Moffi. Le formazioni di Roma e Nizza. La Roma è scesa in campo con un 3-4-2-1. Svilar in porta alle spalle di Celik, Mancini, Ndicka; centrocampo con Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; El Shaarawy trequartista dietro a Soulé e Dovbyk. Per il Nizza 3-4-3 con Diouf estremo difensore dietro a Mendy, Bah, Dante; centrocampo con Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; tridente d’attacco con Sanson, Carlos e Boga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

