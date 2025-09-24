europa league italiano superare il girone primo obiettivo

"Abbiamo le carte in regola per andare avanti, l'esperienza in Champions ci darà tanto" BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - "Ci sono squadre di grandi qualità, toste, difficili, 3-4 sono squadre di livello ma abbiamo le carte in regola per passare il primo turno e l'esperienza dell'anno scorso, che ci portia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

