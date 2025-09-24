Europa League 2025 26 | calendario orari e dove vedere la prima giornata in tv e streaming
L’attesa è finita: torna l’ Europa League 20252026, che da quest’anno entra nel vivo con la nuova League Phase. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre si disputa la prima giornata, con 18 partite live su Sky Sport e in streaming su NOW, da seguire singolarmente o con la classica modalità Diretta Gol. In campo anche due italiane: la Roma, impegnata mercoledì sera sul campo del Nizza, e il Bologna, che giovedì farà visita all’Aston Villa. Indice. Dove vedere la prima giornata di Europa League 20252026. Il programma completo della prima giornata di Europa League 20252026 Mercoledì 24 settembre. Giovedì 25 settembre. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: europa - league
La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League
Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League
PAOK-Wolfsberger (Qualificazioni Europa League, 07-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici
Europa League, il calendario e gli orari delle partite della prima giornata #SkySport #SkyUEL #EuropaLeague - X Vai su X
Infrasettimanale di Europa League questa settimana che ci aspetta in birreria. Dal mercoledì al giovedì due giorni di full immersion della competizione europea. Scegli di vivere il pub, via Tunisi 57. 0686214305 - facebook.com Vai su Facebook
Nice vs Roma | UEFA Europa League 2025/26; Europa League si parte: stasera Nizza-Roma, domani Aston Villa-Bologna - Europa League: Nizza-Roma, cronaca testuale; Europa League 2025/2026, calendario e date.
I pronostici di mercoledì 24 settembre: Europa League, Coppa Italia, Liga e League Cup - I pronostici di mercoledì 24 settembre, in campo Europa League, Coppa Italia, League Cup e altre partite di Liga spagnola ... Segnala ilveggente.it
Nizza-Roma: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Europa League 2025-2026 - Europa League 2025/26, prima giornata del girone unico: Nizza- Si legge su sport.virgilio.it