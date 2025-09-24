Mercoledi 24 e Giovedì 25 settembre INIZIA LA STAGIONE 20252026 DELLAUEFA EUROPA LEAGUECON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY E IN STREAMING SU NOW17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLDUE LE ITALIANE IN CAMPO:mercoledì alle 21 NIZZA-ROMAgiovedì alle 21 ASTON VILLA-BOLOGNAApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA LEAGUEcon i giornalisti e i to. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Europa League 2025/26 ? Diretta Esclusiva Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti