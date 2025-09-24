Europa League 2025-2026 | calendario e programmazione tv della prima giornata

l’apertura della stagione 2025-2026 di europa league. La prima giornata dell’ Europa League 2025-2026 prende il via mercoledì 24 settembre, segnando l’inizio di una delle competizioni più prestigiose del calcio europeo. La manifestazione, che rappresenta la seconda competizione continentale più importante, viene trasmessa sia in modalità a pagamento che in chiaro, offrendo diverse opportunità di visione ai tifosi. le partite principali della prima giornata. la sfida tra roma e nizza in trasferta. Tra le gare di apertura spicca l’impegno della Roma, impegnata in trasferta contro il Nizza. La partita si svolge presso l’ Allianz Riviera, impianto francese con una capienza di circa 36. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Europa League 2025-2026: calendario e programmazione tv della prima giornata

