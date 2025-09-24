Estrazione Million Day di oggi 24 settembre 2025 | i numeri vincenti di mercoledì

Estrazione Million Day oggi mercoledì 24 settembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 24 SETTEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 23 SETTEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 22 SETTEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 21 SETTEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 20 SETTEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 19 SETTEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 24 settembre 2025: i numeri vincenti di mercoledì

