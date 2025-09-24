Aprirà la prossima settimana, il nuovo Centro pubblico per la Famiglia "Estia" promosso dall’Asp9. Si trova in piazza Oberdan 2 e sarà spazio innovativo e inclusivo aperto al pubblico tutti i giovedì dalle 9 alle 12, pensato per "promuovere il benessere delle famiglie, supportare la genitorialità e favorire relazioni positive e coese sul territorio". "Il nuovo centro – spiegano dall’Asp 9 - offrirà un’ampia gamma di servizi gratuiti, rivolti a tutte le famiglie dei Comuni della Vallesina appartenenti all’Ambito sociale, con un approccio preventivo e integrato. Le attività spaziano dall’informazione e orientamento, al sostegno psico-sociale, fino alla promozione di reti familiari e comunitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Estia", un centro per la famiglia. Struttura a servizio della Vallesina