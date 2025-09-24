Estate salata a Rignano, boom di multe. Taxi beccato senza assicurazione.

È stata un’estate intensa per la polizia locale di Rignano che, sotto la guida del comandante Matteo Maria Berti, dall’inizio di quest’anno ha modificato i controlli sulle strade anche grazie a nuove tecnologie come la Trucam e i Targasystem. Obiettivo: ridurre gli incidenti e aumentare la presenza e visibilità sul territorio del personale in divisa. Quest’anno gli agenti hanno puntato sulla contestazione immediata e il contatto diretto con i cittadini: circa cento i verbali contestati subito dall’inizio del 2025; un anno fa furono in tutto una ventina. Solo a giugno, luglio e agosto (mesi in cui ci sono meno veicoli in circolazione) sono stati 50 i conducenti trovati alla guida di veicoli non sottoposti alla revisione periodica; nell’intero 2024 furono 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

