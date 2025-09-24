Espresso Talk presentato il comitato dei giovani imprenditori della Camera di Commercio
«Quando ho convocato una riunione di famiglia con i miei genitori dicendo loro che avevo deciso di lasciare l’università e volevo dedicarmi a tempo pieno all’azienda, pensavo che avrei continuato a fare “il bocia di bottega” qui a Padova. Invece mio padre mi ha risposto “Te la faccio io. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: espresso - talk
Giovani, impresa e food: da Venezia a Padova, Giovanni Alajmo porta la sua storia a Espresso Talks, l’evento dedicato agli under 35 che cambiano le regole ? #espressotalks #giovaniimprenditori #foodlovers #under35 #padova Le Calandre Venicepro - facebook.com Vai su Facebook
Il forum online che pubblicava foto rubate di donne e chat sessiste, chiuso dopo 20 anni, sarebbe gestito da una società con sede a Sofia, in Bulgaria, con un capitale sociale di appena 50 euro. E il titolare sarebbe un italiano https://lespresso.it/c/attualita/2025 - X Vai su X
Espresso Talk, presentato il comitato dei giovani imprenditori della Camera di Commercio.