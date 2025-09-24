Esposto in procura contro Israele per sequestro di persona | lo firma un attivista della Flotilla assistito dal legale di Cospito

L’attivista Antonino La Piccirella ha presentato una denuncia in Procura di Roma in relazione al fermo subito il 26 luglio scorso da parte di militari israeliani assieme ad altri componenti dell’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla. Nell’incartamento messo a disposizione dei pm dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, storico legale degli attivisti di estrema sinistra, incluso l’anarchico detenuto al 41 bis Alfredo Cospito, si denuncia in particolare come “Israele non avesse alcun diritto di interferire con la navigazione dell’Handala in acque internazionali” ravvisando l’ipotesi del sequestro di persona aggravato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Esposto in procura contro Israele per “sequestro di persona”: lo firma un attivista della Flotilla (assistito dal legale di Cospito)

In questa notizia si parla di: esposto - procura

Rogo di rifiuti all’impianto Neutalia, la associazioni presentano un esposto in Procura

Becciu contro Chaouqui: il cardinale presenta un esposto alla Procura di Roma «Un complotto per incastrarmi»

I beffati sono infuriati, non arresi: "Atti secretati, esposto in Procura. Dov’erano Bankitalia e i commissari?"

È in corso un esposto alla Procura di Roma per fare luce sulla tragica morte di un uomo di 50 anni. Ricoverato a Colleferro con forti dolori addominali, trasferito al Policlinico Tor Vergata dopo 48 ore, dove è deceduto poche ore dopo un intervento chirurgico. C - facebook.com Vai su Facebook

Ciclovia del Garda, un nuovo esposto alla procura di Verona https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/09/19/ciclovia-del-garda-un-nuovo-esposto-alla-procura-di-verona… - X Vai su X

Esposto in procura contro Israele per sequestro di persona: lo firma un attivista della Flotilla (assistito dal legale di Cospito); Ravenna si mobilita contro le armi dirette a Tel Aviv; Porto, manifestazione contro traffico d’armi e progetto Undersec.

Esposto in Procura a Bolzano contro Fedez per la frase su Sinner: “È istigazione all’odio razziale”. Sdegno anche in Germania - Ma secondo l’esposto del consigliere Martucci anche l’espressione “purosangue italiano” è particolarmente grave: è ritenuta ... Da ilfattoquotidiano.it

Fedez e la frase shock su Sinner: scatta l'esposto in procura - Un consigliere comunale di Bolzano ha presentato la segnalazione per propaganda e istigazione all'odio razziale ... today.it scrive