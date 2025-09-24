Esposito Inter ecco la quale deve essere la risposta alle pressioni | l’obiettivo…

Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo l’esordio da titolare in Serie A. Tutti i dettagli in merito. In casa Inter l’attenzione resta alta dopo l’ottimo avvio di stagione. Il lavoro di Cristian Chivu sta dando stabilità e risultati, ma al centro delle analisi non c’è solo la squadra nel suo complesso, bensì anche la crescita dei singoli. Tra questi spicca Pio Esposito, giovane attaccante che sta conquistando spazio e fiducia, ma che allo stesso tempo deve imparare a gestire le pressioni. A ribadirlo è stato Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport al seguito dei nerazzurri: «Esposito? Vero che non bisogna caricarlo di pressioni ma deve essere anche pronto a tante attenzioni che gli vengono date». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Inter, ecco la quale deve essere la risposta alle pressioni: l’obiettivo…

