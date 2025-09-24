L’economia apuana conferma nel primo semestre del 2025 i trend principali degli ultimi anni sul fronte dell’export. La meccanica registra un’importante flessione, ma è solo legata alle commesse della principale azienda del territorio, ossia Baker Hughes, che seguono andamenti ciclici: si conferma comunque essenziale nel quadro generale. Il marmo anche in questi primi sei mesi regge seppur con un lieve calo, mentre la nautica si conferma come settore più dinamico e in prospettiva con maggiori margini di crescita assoluta per il territorio. C’è un arretramento dei mercati su cui pesa moltissimo il contesto geopolitico internazionale che sta attraversando una grave crisi delle relazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esportazioni sotto tiro . I mercati e le guerre pesano sui fatturati. La nautica ‘vola’ ancora