Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Colonia
Lungo le sponde del Reno, dove la storia europea si intreccia con l’energia contemporanea, sorge Colonia, una delle città più affascinanti della Germania. Questa antica metropoli fondata dai Romani nel 38 d.C. si presenta oggi come un mosaico vibrante di arte, cultura e tradizioni, dove monumenti gotici si ergono maestosi accanto a gallerie d’arte all’avanguardia e quartieri bohémien pulsano di vita notturna. La quarta città più grande della Germania accoglie i visitatori con un’atmosfera unica, dove il profumo del pane appena sfornato si mescola alle note olfattive dell’acqua di Colonia, inventata proprio qui nel XVIII secolo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
