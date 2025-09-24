Il centrodestra europeo si spacca sul voto per la revoca dell'immunità a Ilaria Salis in Commissione Affari Legali al parlamento europeo. Con un solo voto di scarto (13 a 12) è stata confermata l'immunità all'europarlamentare di Avs con non poche polemiche anche tra i partiti di centrodestra. Nonostante non ci siano tabulati sul voto, è facile ricostruirne l'esito con gli 11 eurodeputati dei socialisti, verdi e liberal che si sono schierati con la Salis e i membri di Patriots ed Ecr che hanno votato per la revoca. Ad essersi spaccato è stato perciò il gruppo dei popolari con due esponenti che si sono espressi con la sinistra nonostante il relatore del testo sulla revoca fosse il popolare spagnolo Adrián Vázquez Lázara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Esplode la rabbia di Lega e Fdi. "È un tradimento, l'Aula correggerà"