Esplode la gomma l’autobotte abbatte il guardrail e si ribalta nella scarpata Ferito l’autista
MORCIANO DI LEUCA – Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 274, la Gallipoli-Leuca, all’altezza dello svincolo per Morciano di Leuca, quando un’autobotte della ditta AvioLamp Energia Salento che trasportava gasolio, a causa dell’esplosione di uno pneumatico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: esplode - gomma
Esplode la gomma, l’autobotte abbatte il guardrail e si ribalta nella scarpata. Ferito l’autista
Esplode la gomma, l’autobotte abbatte il guardrail e si ribalta nella scarpata. Ferito l’autista https://ift.tt/Tga9GdE https://ift.tt/PsFOxra - X Vai su X
Gibi Merch. . 13.09.2025 — 91' David appoggia, Adžic esplode il destro da fuori: 4–3 nel Derby d’Italia. Allianz Stadium in delirio. @_vasilije10 La T-shirt "HA COLPITO ADZIC" è disponibile ora sul nostro shop Clicca il link in bio! #JuveInter #Adzic - facebook.com Vai su Facebook
Esplode la gomma, l’autobotte abbatte il guardrail e si ribalta nella scarpata. Ferito l’autista - L’incidente in tarda mattinata lungo la statale 274 all’altezza dello svincolo per Morciano di Leuca. Si legge su lecceprima.it