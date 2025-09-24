Esperti Onu a Fifa e Uefa | Escludere Israele dal calcio mondiale

Un gruppo di otto esperti indipendenti dell' Onu, tramite una lettera indirizzata ai vertici di Uefa e Fifa, ha chiesto l' esclusione della nazionale di Israele e dei club israeliani dalle competizioni calcistiche «come risposta al genocidio nei territori palestinesi occupati». Lo sport, si legge nella lettera che ha tra i firmatari anche l'italiana Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, «deve respingere la percezione che il business proceda come se niente fosse». Pertanto «gli organismi sportivi non devono chiudere gli occhi di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani soprattutto quando le loro piattaforme vengono utilizzate per normalizzare le ingiustizie».

