Milano, 24 settembre 2025 – Torna a Milano, dopo dieci anni di assenza, uno degli artisti più affascinanti e riconoscibili del Novecento, Maurits Cornelis Escher (Olanda, 1898-1972) con la mostra ‘M.C. Escher. Tra arte e scienza’, in programma al Mudec-Museo delle Culture dal 25 settembre all'8 febbraio 2026. Attraverso un progetto espositivo interamente dedicato a lui, la mostra propone un nuovo sguardo sul suo percorso artistico. Noto per le sue architetture impossibili, illusioni ottiche, tassellazioni e metamorfosi, M.C. Escher ha creato un linguaggio visivo unico che coniuga arte e matematica; quella matematica fatta non di astratti ragionamenti degli accademici di professione, ma di un lungo, minuzioso e appassionato lavoro, basato su un approccio piu' intuitivo e percettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Escher al Mudec di Milano, l’artista dell’illusione in una mostra tra arte e scienza