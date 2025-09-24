Escher al Mudec di Milano l’artista dell’illusione in una mostra tra arte e scienza
Milano, 24 settembre 2025 – Torna a Milano, dopo dieci anni di assenza, uno degli artisti più affascinanti e riconoscibili del Novecento, Maurits Cornelis Escher (Olanda, 1898-1972) con la mostra ‘M.C. Escher. Tra arte e scienza’, in programma al Mudec-Museo delle Culture dal 25 settembre all'8 febbraio 2026. Attraverso un progetto espositivo interamente dedicato a lui, la mostra propone un nuovo sguardo sul suo percorso artistico. Noto per le sue architetture impossibili, illusioni ottiche, tassellazioni e metamorfosi, M.C. Escher ha creato un linguaggio visivo unico che coniuga arte e matematica; quella matematica fatta non di astratti ragionamenti degli accademici di professione, ma di un lungo, minuzioso e appassionato lavoro, basato su un approccio piu' intuitivo e percettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
M.C. Escher. Tra arte e scienza al Mudec
