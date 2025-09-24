EscalatorGate all’Onu Trump bloccato sulla scala mobile per umiliarlo | ma la verità è un' altra

Un momento surreale all'arrivo del presidente al Palazzo di Vetro rilancia accuse e tensioni diplomatiche. Ma l'Onu fornisce una spiegazione tecnica che smentisce le ipotesi di sabotaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - EscalatorGate all’Onu, Trump bloccato sulla scala mobile per "umiliarlo": ma la verità è un'altra

In questa notizia si parla di: escalatorgate - trump

Scoppia l'"Escalatorgate", Casa Bianca: "Indagare sullo stop alla scala mobile con Trump all'Onu"

