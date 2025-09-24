Esame Prato missione Tau Oggi è una trasferta verità

"Adesso bisogna cominciare a dare continuità ai risultati. Anche se ad Altopascio mi aspetto una partita particolarmente complicata: il Tau non è secondo per caso". Parola di Simone Venturi, pronto come il suo Prato ad affrontare il secondo impegno ravvicinato. Oggi, con calcio d'avvio alle 15, i biancazzurri scendono in campo ad Altopascio per il primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la quarta giornata del girone E di Serie D. Avversario quel Tau che per il momento ha raccolto 7 punti, frutto di due successi e un pareggio. "Sarà uno scontro molto duro, visto che sfidiamo una squadra che ha mantenuto l'ossatura portante della scorsa stagione.

Esame Prato, missione Tau. Oggi è una trasferta verità.

Esame Prato, missione Tau. Oggi è una trasferta verità - "Stiamo con i piedi per terra e ricordiamoci da dove siamo partiti" dice mister Venturi cercando di limitare l’entusiasmo dopo la prima vittoria. Riporta msn.com

