Errori Var polemiche e soldi | l’autunno di fuoco degli arbitri italiani
Più delle parole è stato significativo il modo con cui il designatore degli arbitri italiani, Gianluca Rocchi, è andato in televisione a spiegare che l’ultimo week end non è stato fatto un buon lavoro. Non c’è soddisfazione tra i vertici arbitrali per un avvio di stagione in cui direttori di gara e Var stanno scivolando su bucce di banana apparentemente innocue. Tanti errori, variamente distribuiti, con la costante di essere di quella tipologia che fa saltare dal divano il tifoso da bar per esclamare: “Ma come è possibile?”. Bocciate le direzioni di gara dei match con in campo la Juventus a Verona e il Napoli con il Pisa, una settimana dopo il polverone alzato per il cortocircuito sul rigore prima dato e poi tolto al Milan con il Bologna. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: errori - polemiche
Nella rubrica di oggi per @LeBombeDiVlad parlo di Lorenzo #Pellegrini, del #Como di Fabregas, della Fiorentina già in crisi e del buon senso che a volte potrebbe salvare arbitri e #Var da errori e polemiche - X Vai su X
Proteste e polemiche per gli errori arbitrali: al Tg1 delle 20 parla l’ex arbitro Gianluca Rocchi. #Tg1 - facebook.com Vai su Facebook
Errori, Var, polemiche e soldi: l’autunno di fuoco degli arbitri italiani; Gazzetta - Due errori in Verona-Juventus, Rapuano 'retrocesso' in Serie B: paga anche il VAR Aureliano; Il VAR non sta riuscendo nel suo intento.
Errori, Var, polemiche e soldi: l’autunno di fuoco degli arbitri italiani - Arbitri e polemiche, perché serve abbassare i toni La cosa che preoccupa, però, ... Come scrive panorama.it
Napoli-Pisa, Verona-Juventus, Inter-Sassuolo... tra errori e polemiche da Var - La moviola della 4° giornata di serie A - Le proteste della Juventus a Verona era condivisibil? Riporta affaritaliani.it