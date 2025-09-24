Più delle parole è stato significativo il modo con cui il designatore degli arbitri italiani, Gianluca Rocchi, è andato in televisione a spiegare che l’ultimo week end non è stato fatto un buon lavoro. Non c’è soddisfazione tra i vertici arbitrali per un avvio di stagione in cui direttori di gara e Var stanno scivolando su bucce di banana apparentemente innocue. Tanti errori, variamente distribuiti, con la costante di essere di quella tipologia che fa saltare dal divano il tifoso da bar per esclamare: “Ma come è possibile?”. Bocciate le direzioni di gara dei match con in campo la Juventus a Verona e il Napoli con il Pisa, una settimana dopo il polverone alzato per il cortocircuito sul rigore prima dato e poi tolto al Milan con il Bologna. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Errori, Var, polemiche e soldi: l’autunno di fuoco degli arbitri italiani