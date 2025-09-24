Erosione Sos balneari | Lo Stato intervenga o sarà un disastro

L?erosione costiera rischia di diventare l?ennesimo disastro ambientale che depaupera il territorio del suo patrimonio paesaggistico e naturalistico: il problema interessa gran parte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Erosione, Sos balneari: «Lo Stato intervenga o sarà un disastro»

In questa notizia si parla di: erosione - balneari

ÈTv Marche. . Un grido d'allarme quello del comitato Viva Scossicci e dell'associazione dei balneari di Porto Recanati. E un nemico: l'erosione costiera. C'è un progetto da 24 milioni di euro complessivi, finanziato per ora solo con nove milioni, per allungare ult - facebook.com Vai su Facebook

Erosione costiera, Di Massa: «Basta soluzioni tampone. Serve un piano pluriennale» - Il Giunco - X Vai su X

Sos erosione, storico faccia a faccia. I timori per l’ampliamento del porto; In Italia è SOS spiagge libere, dati e proposte di nel nuovo report; Sos erosione: l’Italia ha perso un patrimonio, paga dazio anche Ischia.

"Erosione, serve un intervento strutturale" - Sul problema delle spiagge ’mangiate’ dal mare, l’appello del presidente Ascom Vitali: "La Regione vari una soluzione definitiva" ... Segnala msn.com

Ricci incontra i balneari e il comitato di Scossicci: "Con l’erosione perdiamo turisti e prospettive" - Il comitato Viva Scossicci e l’Associazione balneari Porto Recanati hanno incontrato Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della ... Da msn.com