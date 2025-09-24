Ernesto Bassignano presenta Mi pare ieri | memorie e ritratti di anni irripetibili
Un viaggio tra aneddoti, musica, politica e cultura, con lo sguardo nostalgico ma curioso di chi ha vissuto da protagonista i decenni più intensi del Novecento italiano. È uscito per Minerva Mi pare ieri. Ricordi e ritratti di anni irripetibili, il nuovo libro di Ernesto Bassignano, giornalista, cantautore e storico volto della cultura italiana, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ernesto - bassignano
Chi è di scena .. PIERO CIAMPI con Enrico de Angelis, Nathalia Sales, Pino Pavone, Pierluigi Siciliani , Lino Rufo, Ernesto Bassignano, Marco Spiccio, Pino Marino, Agnese Valle e Rossella Seno IL NUOVO MONDO FESTIVAL - ROMA - facebook.com Vai su Facebook
Ernesto Bassignano; Venditti, quella notte indimenticabile; Ernesto Bassignano presenta Mi pare ieri: memorie e ritratti di anni irripetibili.
Esclusiva. Il cantautore Ernesto Bassignano presenta il suo concerto con Cammariere. E canta per noi - Un evento speciale che celebra i 50 anni di carriera di uno dei decani della canzone d’autore italiana. Si legge su rainews.it
Ernesto Bassignano in "Siamo il nostro tempo - recital" - Un evento speciale che celebra i 50 anni di carriera di uno dei decani della ... Lo riporta romatoday.it