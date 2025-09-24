Eris edizioni al TCBF 2025

Eris Edizioni torna al Treviso Comic Book Festival (TCBF), con diversi titoli in anteprima, ospiti in dedica ed eventi. Inoltre, quest’anno tre fumetti sono in nomination ai premi Boscarato 2025: Eva Daffara è candidata come Artista rivelazione per Lindy Hop dall’aldilà, Nicola Stradiotto come Migliore artista per Human Machine, Kalina Muhova per la copertina di Smack! 2. Anteprime al Festival. BANG! Sei morto di Francesca Ghermandi. Uscito originariamente in Francia, Spagna e negli USA per Fantagraphics a inizio 2000, Bang! Sei morto viene pubblicato per la prima volta in Italia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Eris edizioni al TCBF 2025

In questa notizia si parla di: eris - edizioni

Eris Edizioni presenta Doll’s House di Lucia Biagi

BruttiCaratteri è editoria indipendente! Da giovedì 25 a domenica 28 settembre troverete i libri di Asterisco Edizioni Edizioni Alegre Agenzia X Edizioni @Balena Gobba @BFS edizioni @Cierre edizioni @Colibrì edizioni DeriveApprodi Editore Elèuthera editric - facebook.com Vai su Facebook

Harsh Comics 90’s di Officina Infernale in anteprima esclusiva al TCBF 2025; I fumetti e gli autori in nomination al Premio Boscarato 2025; Eris Edizioni pubblica Pastil. Tutte le avventure, il personaggio cult di Francesca Ghermandi in edizione integrale.

Eris Edizioni: arrivano Rufolo ,The Artist e INN - Eris Edizioni, attraverso un comunicato ufficiale, ha presentato tre nuovi progetti che hanno compiuto il loro debutto nelle passate settimane. Come scrive tomshw.it