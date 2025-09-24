ERC – Lauri Joona al Rally di Croazia con il Team MRF Tyres
Il giovane talento finlandese Lauri Joona si prepara ad affrontare il Croatia Rally 2025, ultima e decisiva tappa del FIA European Rally Championship, con i colori del Team MRF Tyres. Per la squadra indiana, già due volte campione nella classifica a squadre, si tratta di un appuntamento fondamentale in vista della possibile conquista del terzo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
