ERC – Adrien Fourmaux al via del Rally di Croazia con la i20 Rally1

Tuttorally.news | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota francese, terzo pilota ufficiale Hyundai, correrà fuori classifica l’ultimo appuntamento della serie continentale con la Rally1 in un evento che torna sotto i riflettori. La prossima settimana il francese Adrien Fourmaux, pilota ufficiale Hyundai Motorsport, sarà tra i protagonisti del Rally di Croazia, appuntamento valido sia per il Campionato Europeo Rally (ERC) sia . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

