ERC – Adrien Fourmaux al via del Rally di Croazia con la i20 Rally1
Il pilota francese, terzo pilota ufficiale Hyundai, correrà fuori classifica l’ultimo appuntamento della serie continentale con la Rally1 in un evento che torna sotto i riflettori. La prossima settimana il francese Adrien Fourmaux, pilota ufficiale Hyundai Motorsport, sarà tra i protagonisti del Rally di Croazia, appuntamento valido sia per il Campionato Europeo Rally (ERC) sia . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Sébastien Ogier vince il Rally Cile 2025. Quinta gioia dell'anno per il francese davanti ad Elfyn Evans, nuovo sigillo per Toyota che nuovamente sigla una doppietta nel FIA World Rally Championship. Terzo posto per Adrien Fourmaux, sesto posto finale per K - facebook.com Vai su Facebook
WRC | Rally Paraguay, PS5-8: Fourmaux fora, Rovanpera nuovo leader - Sin da subito era stato chiaro quanto il Rally del Paraguay potesse essere imprevedibile. Come scrive msn.com
Adrien Fourmaux et Sébastien Ogier sur le podium du Rallye du Paraguay derrière le leader Kalle Rovanperä - Quatre spéciales se sont déroulées ce samedi matin au Paraguay, et elles n'ont pas grandement modifié le classement du rallye, sauf pour Ott Tänak (Hyundai). Riporta lequipe.fr